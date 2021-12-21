Российский оппозиционер назвал пять стран, находящихся в зоне интересов Путина

Россия продолжит использовать военную эскалацию по отношению к Украине и в дальнейшем для того, чтобы в конце концов взять под контроль критические сферы и ослабить суверенитет. При этом в зоне риска в дальнейшем будут находиться и такие страны, как Молдова и Грузия.
Об рассказал российский юрист и правозащитник Марк Фейгин.
«Следует ожидать (со стороны РФ, – ред.) попыток ограничения суверенитета в регионе, и Украина в первую очередь находится в зоне риска. План по ней выглядит очень радикально», – сказал Фейгин.
Однако, по его мнению, другие страны, которые Россия считает зоной своих интересов, ожидают в будущем вызовы на международной арене.
«Безусловно (в зоне риска) и Молдова, и Грузия, и Армения и Азербайджан. Азербайджан в своей мере, поскольку его позиции несколько сильнее, но по сути мы имеем дело с попыткой (со стороны РФ) взять на себя роль этакого панрегионального гегемона, причем именно с использованием именно военно-политических средств для того, чтобы НАТО и США признали этот статус», – добавил юрист.
Фейгин отметил, что Россия стремится взять под контроль самые мощные сферы и ограничить суверенитет в странах, в которых торгуется с НАТО.
«Что касается Беларуси – ей грозит прямой аншлюс, который, по сути, приведет к ликвидации государственного суверенитета. Однако, что касается Украины – пока эти планы обсуждаются. Кремль и его разные прокси в разном масштабе направляют свои силы на военно-политические или только политические действия для так называемой «финляндизации» Украины, потому что за раз – за исключением Крыма и отдельных регионов Донбасса – лишить суверенитета не получится. Но план именно таков – в фактическом покорении Украины своему контролю в чувствительных сферах: безопасность, оборона, внешнеполитическая деятельность, оперативная работа спецслужб и так далее», – пояснил Фейгин.
Напомним, Российская Федерация в своих гарантиях безопасности требует от стран Североатлантического альянса отказать Украине во вступлении в НАТО.
Документ под названием «Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора» состоит из девяти статей, направленных в Вашингтон и штаб-квартиру НАТО.
В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.
21 декабря Вашингтон подтвердил право Украины на вступление в НАТО .
Напомним, президент РФ Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.
«Следует ожидать (со стороны РФ, – ред.) попыток ограничения суверенитета в регионе, и Украина в первую очередь находится в зоне риска. План по ней выглядит очень радикально», – сказал Фейгин.
Однако, по его мнению, другие страны, которые Россия считает зоной своих интересов, ожидают в будущем вызовы на международной арене.
«Безусловно (в зоне риска) и Молдова, и Грузия, и Армения и Азербайджан. Азербайджан в своей мере, поскольку его позиции несколько сильнее, но по сути мы имеем дело с попыткой (со стороны РФ) взять на себя роль этакого панрегионального гегемона, причем именно с использованием именно военно-политических средств для того, чтобы НАТО и США признали этот статус», – добавил юрист.
Фейгин отметил, что Россия стремится взять под контроль самые мощные сферы и ограничить суверенитет в странах, в которых торгуется с НАТО.
«Что касается Беларуси – ей грозит прямой аншлюс, который, по сути, приведет к ликвидации государственного суверенитета. Однако, что касается Украины – пока эти планы обсуждаются. Кремль и его разные прокси в разном масштабе направляют свои силы на военно-политические или только политические действия для так называемой «финляндизации» Украины, потому что за раз – за исключением Крыма и отдельных регионов Донбасса – лишить суверенитета не получится. Но план именно таков – в фактическом покорении Украины своему контролю в чувствительных сферах: безопасность, оборона, внешнеполитическая деятельность, оперативная работа спецслужб и так далее», – пояснил Фейгин.
Напомним, Российская Федерация в своих гарантиях безопасности требует от стран Североатлантического альянса отказать Украине во вступлении в НАТО.
Документ под названием «Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора» состоит из девяти статей, направленных в Вашингтон и штаб-квартиру НАТО.
В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.
21 декабря Вашингтон подтвердил право Украины на вступление в НАТО .
Напомним, президент РФ Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.
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