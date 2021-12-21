Российский оппозиционер назвал пять стран, находящихся в зоне интересов Путина

11:38 21 Декабрь Киев, Украина

Россия продолжит использовать военную эскалацию по отношению к Украине и в дальнейшем для того, чтобы в конце концов взять под контроль критические сферы и ослабить суверенитет. При этом в зоне риска в дальнейшем будут находиться и такие страны, как Молдова и Грузия.