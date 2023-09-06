Российское МО могло быть более заинтересовано в смерти пригожина, чем путин - ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Министерство обороны россии может быть более заинтересовано в смерти евгения пригожина, главаря ЧВК "Вагнер", чем российский диктатор владимир путин.
27 августа Следственный комитет россии объявил, что генетическая экспертиза подтвердила смерть пригожина на борту самолета, потерпевшего крушение под Тверью.
По словам аналитиков ISW, Минобороны россии активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти пригожина.
Один из "военкоров" рф заметил, что представители Минобороны россии на переговорах боятся оказывать прямое давление на наемников "Вагнера" и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.
Аналитики предположили, что Минобороны рф могло инициировать смерть пригожина, чтобы избавиться от ЧВК "Вагнер".
В ISW подчеркнули, что не могут подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что путин не руководит процессом роспуска "ЧВК Вагнера", а переложил эту ответственность на Минобороны рф.
Однако аналитики не исключают, что всплеск таких сообщений в российских сообществах "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также быть попыткой отбелить путина от убийства пригожина.
27 августа Следственный комитет россии объявил, что генетическая экспертиза подтвердила смерть пригожина на борту самолета, потерпевшего крушение под Тверью.
По словам аналитиков ISW, Минобороны россии активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти пригожина.
Один из "военкоров" рф заметил, что представители Минобороны россии на переговорах боятся оказывать прямое давление на наемников "Вагнера" и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.
Аналитики предположили, что Минобороны рф могло инициировать смерть пригожина, чтобы избавиться от ЧВК "Вагнер".
В ISW подчеркнули, что не могут подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что путин не руководит процессом роспуска "ЧВК Вагнера", а переложил эту ответственность на Минобороны рф.
Однако аналитики не исключают, что всплеск таких сообщений в российских сообществах "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также быть попыткой отбелить путина от убийства пригожина.
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