Российский миллиардер лишился 11 вилл в Италии

07:37 01 сентября Киев, Украина

Совет Европы, после введения в отношении российского миллиардера Вячеслава Кантора персональных санкций, распорядился конфисковать его активы.

Санкционные меры были введены еще в апреле 2022 года, но из-за сложного переплетения трастов, которые владели его недвижимостью, это удалось сделать только в августе.

Об этом пишет издание L’Unione Sarda.



Итальянская недвижимость Кантора располагалась на Сардинии. Одна из 11 попавших под конфискацию вилл, граничит с летней резиденцией депутата Европейского парламента Сильвио Берлускони. Кроме того, часть арестованных вилл когда-то была куплена у семьи итальянского политика, в частности Primavera и Dolce Drago.



Европейская пресса называет миллиардера одним из друзей президента россии владимира путина. До санкций Вячеслав Кантор был основным владельцем производителя минеральных удобрений «Акрона», его состояние Forbes оценивает в $4,6 млрд. В рейтинге 2022 года Кантор занимает 27-е место. После введения санкций бизнесмен передал свою долю в управление менеджменту.



Бизнесмен имеет три гражданства: российское по рождению, а также приобретенные гражданства Израиля и Великобритании.



Весной власти Великобритании начали расследование в отношении двух благотворительных организаций, в которых принимает участие бизнесмен: «Благотворительный фонд Кантора» и «Всемирный форум памяти Холокоста». Счет фонда Кантора был заморожен.