Российский генерал отправлен в отставку: перестановки на Херсонском направлении

Президент россии владимир путин предположительно отправил в отставку действовавшего на Херсонском направлении генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр". Его заменил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны.
В ISW отметили, что 29 октября российские милблогеры заявили, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича.
В ISW отметили, что 29 октября российские милблогеры заявили, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича.
Один российский блогер заявил, что президент россии владимир путин отправил Макаревича в отставку во время своего недавнего визита в штаб Южного военного округа (ПВО) в Ростове-на-Дону 19 октября. Блогер также утверждал, что Теплинский был фактически понижен в должности заместителя главного командира театра, хотя непонятно, занимал ли Теплинский до сих пор эту должность.
Кремлевский милблогер утверждал, что слухи об увольнении Макаревича появились на прошлой неделе и что его устранение "давно назрело" из-за его управления военной ситуацией на Херсонском направлении.
Военкор отметил, что фактически командует всей Объединенной группировкой российских войск в Украине заместитель начальника Генштаба рф генерал-полковник Алексей Ким. В ISW отметили, что не могут независимо проверить эти заявления.
Кремлевский милблогер утверждал, что слухи об увольнении Макаревича появились на прошлой неделе и что его устранение "давно назрело" из-за его управления военной ситуацией на Херсонском направлении.
Военкор отметил, что фактически командует всей Объединенной группировкой российских войск в Украине заместитель начальника Генштаба рф генерал-полковник Алексей Ким. В ISW отметили, что не могут независимо проверить эти заявления.
Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что небольшой украинский "плацдарм" в Крынках (поселок на восточном берегу Херсонской области), вероятно, стал причиной устранения Макаревича.
Другой милблогер заявил, что украинские "плацдармы" на восточном берегу Херсонской области создают опасный прецедент и что российские войска под командованием Макаревича не смогли адекватно противостоять украинским угрозам и отвечать на них.
Аналитики считают, что оппонентам командующего, возможно, удалось убедить президента россии владимира путина в неспособности Макаревича командовать войсками в Херсонском направлении на фоне усиления украинских атак.
Другой милблогер заявил, что украинские "плацдармы" на восточном берегу Херсонской области создают опасный прецедент и что российские войска под командованием Макаревича не смогли адекватно противостоять украинским угрозам и отвечать на них.
Аналитики считают, что оппонентам командующего, возможно, удалось убедить президента россии владимира путина в неспособности Макаревича командовать войсками в Херсонском направлении на фоне усиления украинских атак.
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