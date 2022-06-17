Российский газ из ФРГ больше не поставляется во Францию

19:47 17 июня Киев, Украина





Об этом заявил французский оператор газотранспортной системы GRTgaz.



С 15 июня GRTgaz констатирует прекращение физического потока между Францией и Германией. Этот поток составил около 60 ГВтч/сутки начала 2022 года, то есть только 10% пропускной способности точки подключения.



С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией увеличился: в среднем более 100 ГВтч/сутки с 1 марта с наблюдаемыми пиками 220 ГВтч/сутки в определенные периоды в мае. Франция сообщает о прекращении поставок российского газа по трубопроводам из соседней Германии.Об этом заявил французский оператор газотранспортной системы GRTgaz.С 15 июня GRTgaz констатирует прекращение физического потока между Францией и Германией. Этот поток составил около 60 ГВтч/сутки начала 2022 года, то есть только 10% пропускной способности точки подключения.С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией увеличился: в среднем более 100 ГВтч/сутки с 1 марта с наблюдаемыми пиками 220 ГВтч/сутки в определенные периоды в мае.

"Летом не ожидается никакого труда с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается", - говорится в заявлении.



Франция не так сильно зависела от российского газа, как Германия и Италия, полагаясь больше на атомную энергию.



В последние несколько дней "Газпром" ограничил поставки в ряд стран ЕС.