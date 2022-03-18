Российский фейк: США отказали в помощи Украине

Российские информационные пропагандисты пытаются создать видимость позитивного исхода саммита между Путиным и Байденом. Российские СМИ активно создают клоны публикаций, в которых якобы существует подтвержденная информация – США отказывается от военной помощи Украине после встречи с российским лидером.

При этом пропагандисты ссылаются на публикацию издания Politico. Американское издание со ссылкой на четыре источника 18 июня пишет о том, что администрация Байдена временно приостановила предоставление Киеву пакета военной помощи на сумму $100 млн, в который также входит летальное оружие. В частности, речь идет о системах ПВО малой дальности, стрелковом оружии и противотанковом вооружении, сообщает издание Planeta Press.

Пакет помощи был подготовлен в ответ на стягивание Россией своих войск к украинской границе. Однако перед встречей президентов в Женеве, но в первую очередь после того, как россияне отвели часть войск, Совет национальной безопасности решил временно отложить предоставление помощи.

В то же время, российские пропагандистские ресурсы утверждают, что решение было принято уже после саммита Байдена и Путина, что не соответствует действительности. Либо же, как например RT, не приводят уточнения Politico касательно поводов и сроков выделения помощи.

Мало того, как пишет Politico, данный пакет помощи Вашингтон может предоставить Украине в любой момент. В то же время, предоставление Украине пакета помощи в размере $150 млн, утвержденных Пентагоном на прошлой неделе, остается в силе.