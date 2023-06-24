Российский добровольческий корпус присоединяется к "госперевороту"

Мятеж войск Пригожина перерос в буквальный государственный переворот. События нарастают как снежный ком. Сегодня же, в субботу, 24 июня, появилось официальное заявление Российского добровольческого корпуса о присоединении его бойцов к "государственному перевороту" в россии.
Он также сообщил, что линия фронта в Украине начинает "сыпаться".
Напомним, боевики Вагнера взяли под свой контроль военные объекты в городе Воронеж, расположенном примерно в 500 км к югу от Москвы. Пригожин заявил, что под контролем "вагнеровцев" находятся военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. По его словам, в планах ЧВК "идти в Москву".
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