Российский добровольческий корпус присоединяется к "госперевороту"

16:22 24 июня Киев, Украина

Мятеж войск Пригожина перерос в буквальный государственный переворот. События нарастают как снежный ком. Сегодня же, в субботу, 24 июня, появилось официальное заявление Российского добровольческого корпуса о присоединении его бойцов к "государственному перевороту" в россии.

"Я призываю всех приверженцев РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины! Вся координация будет идти через наши официальные каналы связи", - командир РДК.

Он также сообщил, что линия фронта в Украине начинает "сыпаться".

"Фронт начинает разрушаться - деморализованные и лишенные управления солдаты армии рф просто покидают свои позиции. В районе Бахмута и в Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления", - добавил он.

Напомним, боевики Вагнера взяли под свой контроль военные объекты в городе Воронеж, расположенном примерно в 500 км к югу от Москвы. Пригожин заявил, что под контролем "вагнеровцев" находятся военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. По его словам, в планах ЧВК "идти в Москву".

