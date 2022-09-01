Российский дипломат в Вене призвал "не щадить украинское население"

11:43 20 августа Киев, Украина

Постоянный представитель рф при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу, 19 августа, написал пост в Twitter с призывом "не щадить украинское население".

Свой твит он опубликовал в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи, который сегодня США выделили для Украины. Позже Ульянов удалил свой пост, однако он остался в веб-архиве соцсети, также в сети остались скриншоты.

После Ульянов написал еще один пост с "извинениями".

"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - заявил Ульянов.

Напомним, на остановке общественного транспорта в Варшаве пьяный россиянин выкрикивал оскорбления в адрес прохожих и устроил драку.

Ранее стало известно, что Черногория объявила персоной нон грата посла рф. Российский дипломат Владислав Масленников должен будет покинуть страну в течение семи дней. Если он этого не сделает, то не будет иметь никаких дипломатических полномочий.

Twitter заблокировал аккаунт МИД россии.