Российский дипломат в Вене призвал "не щадить украинское население"

Постоянный представитель рф при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пятницу, 19 августа, написал пост в Twitter с призывом "не щадить украинское население".
Свой твит он опубликовал в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи, который сегодня США выделили для Украины. Позже Ульянов удалил свой пост, однако он остался в веб-архиве соцсети, также в сети остались скриншоты.
После Ульянов написал еще один пост с "извинениями".
Напомним, на остановке общественного транспорта в Варшаве пьяный россиянин выкрикивал оскорбления в адрес прохожих и устроил драку.
Ранее стало известно, что Черногория объявила персоной нон грата посла рф. Российский дипломат Владислав Масленников должен будет покинуть страну в течение семи дней. Если он этого не сделает, то не будет иметь никаких дипломатических полномочий.
Twitter заблокировал аккаунт МИД россии.
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