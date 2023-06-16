Российский диктатор узаконил "депортацию" украинцев и "референдумы" на захваченных территориях

16:55 29 мая Киев, Украина

Российский президент владимир путин принял изменения в законе "О военном положении", расширяющие его полномочия. Новый закон предусматривает проведение "выборов" и "референдумов" на оккупированных территориях и "депортацию" местных жителей.

Согласно официально опубликованным изменениям, российский закон "О военном положении" теперь содержит положения, позволяющие "принудительно и контролируемо перемещать граждан с территории, где введено военное положение, на территории, где оно не введено".

Также в новой редакции закона предусмотрена возможность проведения "референдумов" и "выборов" в "органы государственной власти" и "органы местного самоуправления", при условии принятия решения о проведении таких мероприятий Центризбиркомом с участием федеральных исполнительных органов, ответственных за разработку и реализацию государственной политики в области обороны.

Закон также предусматривает возможность проведения "выборов" как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее отдельных частях.

Эти изменения в законе вызвали широкую общественную реакцию и подняли вопросы о соблюдении демократических принципов и прав человека.