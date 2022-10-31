Российский агрессор воюет с мирным населением - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировали массированную атаку Украины российским агрессором.

"Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.