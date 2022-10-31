Российский агрессор украл 410 млн кубометров воды на 15,5 млрд гривен

12:04 31 октября Киев, Украина

С помощью повреждения дамбы Каховского водохранилища русня украла 410 млн кубометров воды на 15,5 млрд грн.



Такую оценку публикует Госэкоинспекция в понедельник, 31 октября.

"В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российские войска захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, расположенные в Херсонской области. Оккупанты получили контроль над этими объектами, чтобы осуществлять водоснабжение в Крым, а если простыми словами - оккупанты начали воровать нашу воду для своих нужд!" - говорится в сообщении.



Ведомство напомнило, что 27 февраля войска рф разрушили дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала, что повлекло за собой неконтролируемую утечку воды из Каховского водохранилища через Северо-Крымский канал.