Российский агрессор "психически нестабилен" - Сольский

17:45 29 сентября Киев, Украина

Министр аграрной политики Украины заявил, что продление сделки по экспорту зерна через Черное море под вопросом, поскольку президент рф путин "психически нестабилен".



Об этом он сказал выступая на Future of Food and Farming в Париже, передает Politico.



В частности, Сольский сказал, что "трудно обсуждать" шансы на продление сделки, срок действия которой истечет в ноябре.

"Всегда можно обсудить эти возможности с психически здоровым человеком. В данной ситуации все не так", - сказал Сольский.

Несмотря на согласие на сделку в июле, путин в последние недели подверг ее критике, утверждая, что подавляющее большинство экспортируемого зерна идет в богатые страны Европы, а не в уязвимые страны, которые больше всего в нем нуждаются. Такие замечания вызвали сомнения в том, что сделка будет действовать.

"Очень сложно что-либо планировать", - сказал Сольский.

Он добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продлением соглашения, которое имеет жизненно важное значение для украинской экономики и стран с неблагополучной продовольственной безопасностью, особенно в Африке.