Российских ракет хватит еще на 2-3 массированные атаки - Буданов

"Того количества ракет, которое осталось, если взять чисто математически, хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще. Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак россии - они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем - раз в десять дней. Потом - раз в две недели. Сейчас - еще дольше", - уточнил глава ГУР.