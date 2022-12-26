Российских ракет хватит еще на 2-3 массированные атаки - Буданов
12:36 26 декабря Киев, Украина
У агрессора есть возможность нанести еще два-три массированных обстрела по Украине. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов
в интервью.
"Того количества ракет, которое осталось, если взять чисто математически, хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще. Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак россии - они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем - раз в десять дней. Потом - раз в две недели. Сейчас - еще дольше", - уточнил глава ГУР.
По его словам, промежуток времени между атаками рф обусловлен исключительно одной проблемой - сокращением ракетного арсенала.
"Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия - это нереально", - заверил Буданов.
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