Российские захватчики усилили проверки гражданских на юге Украины - ЦНС

19:42 07 сентября Киев, Украина

Российские оккупанты усилили "контрдиверсионные" меры в больших городах юга на фоне успехов ВСУ. Захватчики ищут партизан и членов подполья.

 
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) в среду, 7 сентября.

В городах увеличилось количество обысков и проверок общественного и частного транспорта. Проверки телефонов и личных данных могут проходить даже на улице.

В ЦНС дали несколько советов, как не вызвать подозрений у оккупантов. В частности, необходимо заранее подготовить телефон и другую технику.

Все обсуждения политических вопросов, боевых действий, а также осуждение политики путина и россии, фото военной техники, разрушений.
 
"Позаботьтесь, чтобы в телефонной книге не было контактов, вызывающих подозрение: например "Катя волонтер", "Саша ВСУ", позывных ваших друзей, если таковые есть", - добавили в Центре.