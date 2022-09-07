Российские захватчики усилили проверки гражданских на юге Украины - ЦНС

Российские оккупанты усилили "контрдиверсионные" меры в больших городах юга на фоне успехов ВСУ. Захватчики ищут партизан и членов подполья.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) в среду, 7 сентября.
В городах увеличилось количество обысков и проверок общественного и частного транспорта. Проверки телефонов и личных данных могут проходить даже на улице.
В ЦНС дали несколько советов, как не вызвать подозрений у оккупантов. В частности, необходимо заранее подготовить телефон и другую технику.
Все обсуждения политических вопросов, боевых действий, а также осуждение политики путина и россии, фото военной техники, разрушений.
В городах увеличилось количество обысков и проверок общественного и частного транспорта. Проверки телефонов и личных данных могут проходить даже на улице.
В ЦНС дали несколько советов, как не вызвать подозрений у оккупантов. В частности, необходимо заранее подготовить телефон и другую технику.
Все обсуждения политических вопросов, боевых действий, а также осуждение политики путина и россии, фото военной техники, разрушений.
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