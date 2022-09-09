Российские войска выводят технику из Мариуполя - Андрющенко

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, военные рф начали вывод техники из оккупированного Мариуполя. Колонны направляются в сторону Бердянска.

"Оккупанты начали вывод военной техники из Мариуполя. Даже той, которая до этого была окопана. Техника двигается в сторону Бердянска", - отметил он.

По словам Андрющенко, также военные рф усиливают контрпартизанские меры.

"Усиленные патрули и блокпосты почти во всех районах города. Впервые стационарный патруль наблюдается у дома Драмтеатра. Проверки всех без исключения автомобилей. Очередная волна обысков и сломов квартир работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины со стороны "МГБ ДНР". Ищут схроны, оборудование связи", - заявил советник мэра.

Напомним, жителей Мариуполя призвали ограничить передвижение по городу в связи с активизацией военных патрулей оккупантов.

Также сообщалось, что в оккупированном Мариуполе работают партизаны.