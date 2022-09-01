Российские войска вывезли военный госпиталь из Мелитополя

16:26 29 августа Киев, Украина

В связи серии ночных взрывов в Мелитополе россияне вывезли из города военный госпиталь.

Об этом 29 августа в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.



Он уточнил, что две недели назад, когда активизировались атаки ВСУ на Херсонском направлении, захватчики начали вывозить из Мелитополя семьи.