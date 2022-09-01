Российские войска вывезли военный госпиталь из Мелитополя

16:26 29 августа Киев, Украина

В связи серии ночных взрывов в Мелитополе россияне вывезли из города военный госпиталь.

 
Об этом 29 августа в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.

Он уточнил, что две недели назад, когда активизировались атаки ВСУ на Херсонском направлении, захватчики начали вывозить из Мелитополя семьи.
 
"Сегодня в Мелитополе была очередная "горячая" ночь. Приблизительно с 22 часов вечера (28 августа) были слышны громкие взрывы и автоматные очереди. Пока точно не известно, что именно пострадало из вражеской техники в городе, однако уже известна реакция рашистов на эти действия. В два часа ночи был полностью эвакуирован военный госпиталь оккупантов... Это подтверждает то, что они начинают бежать из нашего временно захваченного города", - отметил Федоров.