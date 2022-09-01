Российские войска вывезли военный госпиталь из Мелитополя

В связи серии ночных взрывов в Мелитополе россияне вывезли из города военный госпиталь.
Об этом 29 августа в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров.
Он уточнил, что две недели назад, когда активизировались атаки ВСУ на Херсонском направлении, захватчики начали вывозить из Мелитополя семьи.
Он уточнил, что две недели назад, когда активизировались атаки ВСУ на Херсонском направлении, захватчики начали вывозить из Мелитополя семьи.
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