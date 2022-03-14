Российские войска впервые обстреляли Ровенщину

07:33 14 марта Киев, Украина

Оккупанты нанесли авиаудара на Ровенщине. Своей атакой россияне повредили местную телевизионную башню. Соответствующую информацию обнародовал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Это произошло на рассвете после нескольких часов воздушной тревоги.



Отметим, оккупанты обстреливают населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце. Во временно оккупированном Тростянке Сумской области россияне устроили свой штаб на железнодорожном вокзале станции «Тростянец-Смородино».