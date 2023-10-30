Российские войска усилили активные действия в районе Бахмута - Сырский

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский, сообщил о существенном усилении российских войск и их переходе от обороны к активным действиям в районе Бахмута, Донецкой области.
В интервью он подчеркнул, что на востоке ситуация остается сложной, и враг ежедневно атакует украинские позиции, проявляя особую активность в районе Купянска и Бахмута.
Сырский указал, что оккупанты пытаются остановить продвижение украинских защитников и восстановить свои позиции, используя десантные подразделения и штурмовые группы, включая отряды "Шторм Z". Враг также поддерживает свои действия интенсивным артиллерийским огнем, минометами и применением дронов-камикадзе.
Тем не менее, командующий отметил, что благодаря профессиональным и слаженным действиям украинских военных, враг несет значительные потери и не может достичь своей цели. Он подчеркнул важность моральной составляющей и готовности украинских военнослужащих для выполнения поставленных задач и отметил необходимость эффективной координации и реакции на действия врага.
В интервью он подчеркнул, что на востоке ситуация остается сложной, и враг ежедневно атакует украинские позиции, проявляя особую активность в районе Купянска и Бахмута.
Сырский указал, что оккупанты пытаются остановить продвижение украинских защитников и восстановить свои позиции, используя десантные подразделения и штурмовые группы, включая отряды "Шторм Z". Враг также поддерживает свои действия интенсивным артиллерийским огнем, минометами и применением дронов-камикадзе.
Тем не менее, командующий отметил, что благодаря профессиональным и слаженным действиям украинских военных, враг несет значительные потери и не может достичь своей цели. Он подчеркнул важность моральной составляющей и готовности украинских военнослужащих для выполнения поставленных задач и отметил необходимость эффективной координации и реакции на действия врага.
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