Российские войска теряют инициативу в районе Бахмута - ISW

Несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины, российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
В отчете говорится, что российские и украинские официальные лица признали продление ограниченных контратак ВСУ под Бахмутом 17 мая.
В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны продвигаются по неустановленным направлениям на флангах Бахмута. В свою очередь спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки ВСУ продвинулись на 500 метров на Бахмутском направлении и продолжают наступать на фланги армии рф.
В Минобороны рф заявили, что российские воздушно-десантные войска достигли незначительного продвижения, но в то же время признали продолжение украинских контратак на флангах Бахмута в районе Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (6 км западнее Бахмута).
Владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин отрицал заявление Минобороны о территориальных достижениях и раскритиковал ведомство за ложное представление отступления как захват новых позиций.
"Один из известных милблогеров посетовал, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе", - отмечают аналитики ISW.
В отчете говорится, что российские и украинские официальные лица признали продление ограниченных контратак ВСУ под Бахмутом 17 мая.
В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны продвигаются по неустановленным направлениям на флангах Бахмута. В свою очередь спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки ВСУ продвинулись на 500 метров на Бахмутском направлении и продолжают наступать на фланги армии рф.
В Минобороны рф заявили, что российские воздушно-десантные войска достигли незначительного продвижения, но в то же время признали продолжение украинских контратак на флангах Бахмута в районе Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (6 км западнее Бахмута).
Владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин отрицал заявление Минобороны о территориальных достижениях и раскритиковал ведомство за ложное представление отступления как захват новых позиций.
"Один из известных милблогеров посетовал, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе", - отмечают аналитики ISW.
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