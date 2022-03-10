Российские войска штурмуют объекты ГТС

Российские оккупационные войска штурмуют объекты газо-транспортных систем Луганской и Харьковской областей.
ОГТСУ сообщает о попытках российских захватчиков, а также и вооруженных группировок ЛНР попасть на территорию компрессорных станций Новопсков Луганской области, Купянск Харьковской области. Кроме того идут непрекращающиеся попытки вмешательства в работу ГТС.
Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе.
О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО “Газпром”.
Вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе.
О чрезвычайной ситуации и сложившейся угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО “Газпром”.
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