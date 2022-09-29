Российские войска рассказали, сколько техники оставили во время отступления на Харьковщине

13:58 29 сентября Киев, Украина

Оккупанты отметили, что во время отступления на Харьковщине среди брошенной военной техники: 2С7 Пион, танки Т-72 и Т-90, РСЗО Торнадо, грузовики.



Об этом говорилось в беседе двух российских захватчиков, перехват которой опубликовал пресс-центр Главного управления разведки Украины в официальном Telegram-канале в четверг, 29 сентября.



Один из собеседников сообщил об отходе из Белогородки в Харьковской области. Его подразделение попало в окружение и потеряло руководящий состав. Затем тот же оккупант поведал о неудачном штурме деревни – ВСУ дали отпор и уничтожили технику врага.



Второй захватчик поинтересовался, "как Изюм про*бали".

"Ну, говорят, там просто скопление было. Чтобы в окружение не попасть, они отступили. Там прямо до Купянска", - рассказал другой российский агрессор.

Второй собеседник в ответ перечислил, какую технику бросили их "коллеги" в Харьковской области.

"Побросали все, на*уй, "Пионы", ху*оны – эти дальнобойные, 152-е которые. Вот такой ху*ни до*уя брошено, 72-ки, 90-е (танки ), брошены, КамАЗи х*язи, "Торнадо" ху*до, там пи*да техники".

Оккупанты также обсудили мобилизацию. По их словам, сейчас "гребут всех до 35 лет". Это касается даже 500-х, то есть алкоголиков.



Один из оккупантов добавил, что мужчины начали бежать из россии, чтобы не попасть в армию. Массовый призыв в армию и страх попасть на войну среди людей показались им смешными.