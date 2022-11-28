Российские войска продолжают перемещение личного состава и военной техники - сводка

Ожидается переброска отдельных сил противника с территории беларуси после обретения ими боевых способностей, сообщил Генеральный штаб ВСУ 28 ноября.
Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.
Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.
Как подчеркнуло военное командование, по всей территории Украины сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области.
На Слобожанском направлении атакам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.
На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка, и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ и районам населенных пунктов недалеко от линии столкновения в Запорожской области.
На Криворожском и Херсонском направлениях армия рф в позиционной обороне. Не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.
По информации Генштаба, противник продолжает нести значительные потери.
На Слобожанском направлении атакам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.
На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка, и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ и районам населенных пунктов недалеко от линии столкновения в Запорожской области.
На Криворожском и Херсонском направлениях армия рф в позиционной обороне. Не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.
По информации Генштаба, противник продолжает нести значительные потери.
Кроме того, зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника по ремонту в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии