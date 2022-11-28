Российские войска продолжают перемещение личного состава и военной техники - сводка

08:11 28 ноября Киев, Украина





Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах Ожидается переброска отдельных сил противника с территории беларуси после обретения ими боевых способностей, сообщил Генеральный штаб ВСУ 28 ноября.Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

"Враг нанес четыре ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусиевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам", - говорится в сводке.

Как подчеркнуло военное командование, по всей территории Украины сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

"Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства российской федерации и республики беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы", - указали в Генштабе.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Вольная Слобода Сумской области.



На Слобожанском направлении атакам из минометов и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.



На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.



На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское в Донецкой области.



На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка, и Новомихайловка Донецкой области.



На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.



На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ и районам населенных пунктов недалеко от линии столкновения в Запорожской области.



На Криворожском и Херсонском направлениях армия рф в позиционной обороне. Не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.



По информации Генштаба, противник продолжает нести значительные потери.

"Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. 26 ноября этого года уничтожены шесть единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших кафиров уточняется", - уточняется в сводке.



Кроме того, зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника по ремонту в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.



Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.