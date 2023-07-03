Российские войска превышают по численности граждан в оккупированном Мелитополе

08:14 03 июля Киев, Украина





Это заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров. В оккупированном Мелитополе количество российских военных превышает численность местного гражданского населения.Это заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе осталось около 60 000-70 000 гражданских жителей. Люди говорят, что численность российских военных превышает численность гражданских. Враг выбрал Мелитополь в качестве своего логистического центра, и поэтому там присутствует значительное количество военных. Это касается не только тех, кто находится на передовой. Там также присутствуют те, кто отвечает за подавление сопротивления", - отметил Федоров.

Он напомнил, что гауляйтер, управляющий захваченной частью области, Евгений Балицкий, "приказом" создал еще одно "добровольческое формирование", но никто не спешит вступать в него добровольно.



Кроме того, оккупанты начали еще одну волну воинского учета.

"Ранее они создали фиктивный военкомат и вынуждали всех записываться на воинский учет с последующей мобилизацией и призывом. Теперь они организовали так называемые военные столы на предприятиях. То есть, на предприятиях, где работает более двух человек, все должны пройти воинский учет", - добавил он.



По словам городского главы, в городе продолжается принудительная паспортизация и наблюдается значительное давление на население.