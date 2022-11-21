Российские войска повредили около 800 объектов сферы культуры Украины
19:10 21 ноября Киев, Украина
В Украине россияне полностью разрушили или частично повредили около 800 объектов сферы культуры. Об этом в комментарии телеканалу сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Мы сейчас ведем активную работу, в частности с ЮНЕСКО, над тем, чтобы укрепить эти объекты в преддверии зимы, получить, в частности, генераторы. Нам важно сейчас пройти зиму, чтобы музеи были в тепле, чтобы было электричество. И чтобы в результате культурная жизнь в стране продолжалась", - сказал он.
Министр также подчеркнул, что нынешняя война россии против Украины - война за само право быть украинцем и существование украинской культуры.
"Эта война против нашей идентичности, против нашего народа. Мы видим не только Бучу, но и во многих других освобожденных районах и Харьковской, и Херсонской областей украинцев убивали только за право быть украинцами", - резюмировал министр.
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