Российские войска повредили около 800 объектов сферы культуры Украины

19:10 21 ноября Киев, Украина

В Украине россияне полностью разрушили или частично повредили около 800 объектов сферы культуры. Об этом в комментарии телеканалу сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Мы сейчас ведем активную работу, в частности с ЮНЕСКО, над тем, чтобы укрепить эти объекты в преддверии зимы, получить, в частности, генераторы. Нам важно сейчас пройти зиму, чтобы музеи были в тепле, чтобы было электричество. И чтобы в результате культурная жизнь в стране продолжалась", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что нынешняя война россии против Украины - война за само право быть украинцем и существование украинской культуры.