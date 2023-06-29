Российские войска построили дамбу в окрестностях города Токмак

18:45 29 июня Киев, Украина





Дамба была построена в пределах российской оборонительной линии, охватывающей Токмак. После ее возведения в начале мая река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила прилегающие поля.



Bellingcat отмечает наличие следов от шин, ведущих от дамбы, что может указывать на возможность использования ее в качестве второго моста, хотя соседний мост на дороге Р37, по всей видимости, функционирует нормально.



Спутниковые снимки от Planet Labs зафиксировали следы, ведущие к месту дамбы 3 мая 2023 года, а также показали, что река Токмачка была перерезана 6 мая. Уровень воды на восточной стороне дамбы продолжал неуклонно расти до июня.



Журналисты отмечают, что повышение уровня воды в реке Токмачка может быть частью более обширных усилий, направленных на замедление продвижения украинских вооруженных сил. Согласно информации, опубликованной Bellingcat на основе спутниковых снимков, российские войска построили дамбу в окрестностях оккупированного города Токмак в Запорожской области, вероятно, с целью использования тактики затопления для противодействия контрнаступлению ВСУ.Дамба была построена в пределах российской оборонительной линии, охватывающей Токмак. После ее возведения в начале мая река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила прилегающие поля.Bellingcat отмечает наличие следов от шин, ведущих от дамбы, что может указывать на возможность использования ее в качестве второго моста, хотя соседний мост на дороге Р37, по всей видимости, функционирует нормально.Спутниковые снимки от Planet Labs зафиксировали следы, ведущие к месту дамбы 3 мая 2023 года, а также показали, что река Токмачка была перерезана 6 мая. Уровень воды на восточной стороне дамбы продолжал неуклонно расти до июня.Журналисты отмечают, что повышение уровня воды в реке Токмачка может быть частью более обширных усилий, направленных на замедление продвижения украинских вооруженных сил.

В частности, такая тактика может быть использована для затруднения восточного окружения Токмака в случае прорыва украинских сил вблизи этого города.