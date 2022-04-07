Российские войска планируют нанести удар по югу и востоку Украины - НАТО
17:38 05 апреля Киев, Украина
Россия
не оставила планов оккупации Украины и после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге, сказал на пресс-конференции генсек НАТО
Йенс Столтенберг, пишет Русская служба BBC.
Об этом пишет ВВС.
"В ближайшие недели мы ожидаем попыток российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. Так что война вошла в критическую фазу", — сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что трагедия Бучи вряд ли окажется одиночным фактом военных преступлений.
"Когда и если они отступят, а украинские войска вернут территорию, я боюсь, они найдут там массовые захоронения, новые свидетельства зверств и военных преступлений", — сказал генсек НАТО.
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