Российские войска планируют нанести удар по югу и востоку Украины - НАТО



Об этом пишет ВВС.

"В ближайшие недели мы ожидаем попыток российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. Так что война вошла в критическую фазу", — сказал Столтенберг.