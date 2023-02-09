Российские войска начали крупную наступательную операцию в Луганской области — ISW

Российские войска начали обширную наступательную операцию в Луганской области. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно выросли за последнюю неделю, отметили аналитики.
По данным аналитиков, геолокационные кадры боевых действий подтвердили российские успехи в районе Двуречного к северо-западу от Сватово. Кроме того, похоже, что российское военное командование полностью привлекло элементы нескольких регулярных дивизий к решительным наступательным операциям вдоль линии Сватово-Кременной.
Привлечение значительных частей по меньшей мере трех крупных российских дивизий в наступательные операции в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы не дают российским войскам добиться значительных успехов, отметили аналитики.
Российское наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа, подчеркивают в ISW. Российское командование еще не ввело в действие части 2-й мотострелковой дивизии (1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа), развернутой в Луганской области в январе после пребывания в беларуси.
Российские войска постепенно начинают наступление, но его успех не является неизбежным или предопределенным заранее, отмечают аналитики.
Это, вероятно, создаст окно возможностей для украинских сил, которые они смогут использовать для собственного контрнаступления, отметили аналитики.
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