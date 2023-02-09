Российские войска начали крупную наступательную операцию в Луганской области — ISW

14:08 09 февраля Киев, Украина

Российские войска начали обширную наступательную операцию в Луганской области . Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) . Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно выросли за последнюю неделю, отметили аналитики.

"российские источники широко сообщают, что регулярные российские войска атакуют украинские оборонные линии и совершают незначительные продвижения вдоль границы Харьковской и Луганской областей, особенно к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной", - говорится в аналитическом отчете.

По данным аналитиков, геолокационные кадры боевых действий подтвердили российские успехи в районе Двуречного к северо-западу от Сватово. Кроме того, похоже, что российское военное командование полностью привлекло элементы нескольких регулярных дивизий к решительным наступательным операциям вдоль линии Сватово-Кременной.

"Части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полк 90-й танковой дивизии (Центральный военный округ) при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленных частей Южного военного округа проводят наступательные операции вдоль всей линии Сватово-Кременная и, по имеющимся данным, наступают на украинскую оборону”, - написали аналитики.

Привлечение значительных частей по меньшей мере трех крупных российских дивизий в наступательные операции в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы не дают российским войскам добиться значительных успехов, отметили аналитики.



Российское наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа, подчеркивают в ISW. Российское командование еще не ввело в действие части 2-й мотострелковой дивизии (1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа), развернутой в Луганской области в январе после пребывания в беларуси.



Российские войска постепенно начинают наступление, но его успех не является неизбежным или предопределенным заранее, отмечают аналитики.

“Хотя российские силы в Луганской области сейчас владеют инициативой (в том смысле, что российские силы устанавливают условия боя, заканчивая период украинской инициативы с августа 2022 года), их участие в боях на линии Сватово-Кременная может достичь кульминации без достижения целей захвата всей Луганской. и Донецкой области", — говорится в аналитическом отчете.

Это, вероятно, создаст окно возможностей для украинских сил, которые они смогут использовать для собственного контрнаступления, отметили аналитики.