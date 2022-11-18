Российские войска на Херсонщине уязвимы для украинских защитников - ISW

Российские силы в восточной части Херсонской области, стали уязвимыми для украинской "кампании перехвата". Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 17 ноября.
Отмечается, что через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных линий связи: трассы Т2202 Новая Каховка-Армянск, Р47 Каховка-Геническ и М14, идущая на восток в Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.
Отмечается, что через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных линий связи: трассы Т2202 Новая Каховка-Армянск, Р47 Каховка-Геническ и М14, идущая на восток в Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.
Они полагают, что ограниченное число качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих Крым с материком, создает потенциально уязвимые места, которые могут быть доступны для украинских атак.
Подчеркивается, что это постепенно снизит способность россии снабжать группировку в восточной части Херсонской области и других районах юга Украины.
Подчеркивается, что это постепенно снизит способность россии снабжать группировку в восточной части Херсонской области и других районах юга Украины.
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