Российские войска на Херсонщине уязвимы для украинских защитников - ISW

12:39 18 ноября Киев, Украина

Российские силы в восточной части Херсонской области, стали уязвимыми для украинской "кампании перехвата". Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 17 ноября.



Отмечается, что через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных линий связи: трассы Т2202 Новая Каховка-Армянск, Р47 Каховка-Геническ и М14, идущая на восток в Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.

"Спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих критических линий, а сообщения в социальных сетях указывают на то, что украинские удары уже начали наносить ущерб российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах", - указали военные аналитики.

Они полагают, что ограниченное число качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих Крым с материком, создает потенциально уязвимые места, которые могут быть доступны для украинских атак.



Подчеркивается, что это постепенно снизит способность россии снабжать группировку в восточной части Херсонской области и других районах юга Украины.