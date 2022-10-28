Российские войска на фронте переходят в оборону - разведка

Британская разведка заявила, что из-за недоукомплектованности и плохой подготовки силы рф переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
Описывая события на Херсонщине, британская разведка отмечает, что россия усилила некоторые свои подразделения к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава.
В частности, как говорится в обзоре, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.
Описывая события на Херсонщине, британская разведка отмечает, что россия усилила некоторые свои подразделения к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава.
В частности, как говорится в обзоре, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава.
Однако, по мнению специалистов Минобороны Британии, даже если россии удастся закрепить долгосрочные оборонительные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.
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