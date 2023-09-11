Российские войска готовятся к новому штурму в Луганской области - Лысогор

Об этом 11 сентября заявил глава областной военной администрации, Артем Лысогор.
По его словам, в результате значительных потерь, нанесенных Силами обороны, российская сторона вынуждена была мобилизовать дополнительные резервы личного состава и бронированной техники.
По его словам, в результате значительных потерь, нанесенных Силами обороны, российская сторона вынуждена была мобилизовать дополнительные резервы личного состава и бронированной техники.
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