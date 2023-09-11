Российские войска готовятся к новому штурму в Луганской области - Лысогор

10:05 11 сентября Киев, Украина

Российские вооруженные силы готовятся к новой волне штурмов на участке фронта в Луганской области.
 
Об этом 11 сентября заявил глава областной военной администрации, Артем Лысогор.

По его словам, в результате значительных потерь, нанесенных Силами обороны, российская сторона вынуждена была мобилизовать дополнительные резервы личного состава и бронированной техники.
 
"Враг не прекращает проводить авиационные атаки вдоль всей линии фронта региона, пострадали населенные пункты Новоселовское, Новоегоровка и Белогоровка", - подчеркнул глава региона.