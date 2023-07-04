Российские военные возвращаются на свои покинутые позиции на юге - Гуменюк

12:08 04 июля Киев, Украина





Эту информацию озвучила Наталья



Оккупационные силы продолжают возвращаться на свои позиции на юге Украины в районах, где вода отступает после разрушения Каховской ГЭС. Враг старается создать новые точки огня и усилить обстрелы правого берега Херсонщины, пояснила она. Российские военные возвращаются на свои позиции на юге Украины после отступления воды, и параллельно они используют авиабомбы и ударные дроны под названием Ланцет.Эту информацию озвучила Наталья Гуменюк , руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины, во время телемарафона во вторник, 4 июля.Оккупационные силы продолжают возвращаться на свои позиции на юге Украины в районах, где вода отступает после разрушения Каховской ГЭС. Враг старается создать новые точки огня и усилить обстрелы правого берега Херсонщины, пояснила она.

"Они продолжают использовать тактическую авиацию и сбрасывать крупнокалиберные авиабомбы. Они уже расширили зону применения авиабомб: если раньше основной акцент делался на Бериславщине, то сейчас они активизируются в направлении областного центра, Херсона", - рассказала представительница Сил обороны юга.



Она также отметила, что российские захватчики пытаются использовать ударные беспилотники с названием Ланцет.

"Наша противовоздушная оборона полностью мобилизована, работает согласованно и старается нейтрализовать все эти угрозы, за исключением авиабомб. К сожалению, это оружие пока не поддаётся эффективному противодействию. В то же время мы продолжаем противостоять артиллерийскому огню", - отметила Гуменюк.



Пресс-секретарь также добавила, что враг активно действует и на направлении Очакова, с целью разобщить украинские силы. В частности, оккупанты пытаются обстрелять противоположный берег и акваторию Днепробугского лимана.