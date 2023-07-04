Российские военные возвращаются на свои покинутые позиции на юге - Гуменюк

Российские военные возвращаются на свои позиции на юге Украины после отступления воды, и параллельно они используют авиабомбы и ударные дроны под названием Ланцет.
Эту информацию озвучила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины, во время телемарафона во вторник, 4 июля.
Оккупационные силы продолжают возвращаться на свои позиции на юге Украины в районах, где вода отступает после разрушения Каховской ГЭС. Враг старается создать новые точки огня и усилить обстрелы правого берега Херсонщины, пояснила она.
Эту информацию озвучила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины, во время телемарафона во вторник, 4 июля.
Оккупационные силы продолжают возвращаться на свои позиции на юге Украины в районах, где вода отступает после разрушения Каховской ГЭС. Враг старается создать новые точки огня и усилить обстрелы правого берега Херсонщины, пояснила она.
Она также отметила, что российские захватчики пытаются использовать ударные беспилотники с названием Ланцет.
Пресс-секретарь также добавила, что враг активно действует и на направлении Очакова, с целью разобщить украинские силы. В частности, оккупанты пытаются обстрелять противоположный берег и акваторию Днепробугского лимана.
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