Российские военные учения продолжаются. Украина призывает к прекращению огня

В воскресенье Россия продлила военные учения у северных границ Украины на фоне возросших опасений, что два дня непрерывных обстрелов вдоль линии соприкосновения между солдатами и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины могут спровоцировать вторжение. Президент Украины призвал к прекращению огня.
Первоначально учения должны были закончиться в воскресенье, и на них в Беларусь прибыл значительный контингент российских войск.
Первоначально учения должны были закончиться в воскресенье, и на них в Беларусь прибыл значительный контингент российских войск.
19 февраля Россия провела ядерные учения, а также обычные учения в Беларуси и продолжает военно-морские учения у побережья Черного моря.
Соединенные Штаты и многие европейские страны уже несколько месяцев обвиняют Россию в том, что она пытается создать предлоги для вторжения. Они пригрозили массовыми, немедленными санкциями, если это произойдет.
«Мы говорим о возможности войны в Европе», — заявила вице-президент США Камала Харрис в воскресенье на конференции по безопасности в Мюнхене, Германия. «Прошло более 70 лет, и все эти 70 лет... были мир и безопасность».
Высокопоставленный представитель Европейского Союза Шарль Мишель сказал: «Остается большой вопрос: хочет ли Кремль диалога?»
«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска», — сказал Мишель, президент Европейского совета.
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в субботу президенту России Владимиру Путину, чтобы выбрать место, где два лидера могли бы встретиться, чтобы попытаться разрешить кризис, а в воскресенье призвал к прекращению огня в Twitter.
Россия отрицает планы вторжения, но Кремль не ответил на предложение Зеленского встретиться до воскресенья. Это Беларусь, а не Россия, объявила о продлении учений.
По оценкам НАТО, в Беларуси находится 30 000 российских военнослужащих.
После разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин обвинил Украину в эскалации на линии соприкосновения, а НАТО — в «перекачке современного оружия и боеприпасов» в Украину.
В заявлении Кремля лишь вскользь упоминается о прекращении огня и не упоминается призыв Зеленского к встрече.
Напомним, в Донецке лидеры сепаратистов приказали провести полную военную мобилизацию и отправили больше гражданских лиц в Россию, которая выдала около 700 000 паспортов жителям территорий, удерживаемых повстанцами.
Заявления о том, что российские граждане подвергаются опасности, могут быть использованы в качестве оправдания военных действий.
Официальные лица на сепаратистских территориях заявили, что за последние сутки украинские силы нанесли несколько артиллерийских обстрелов и что двое мирных жителей были убиты во время безуспешного штурма села у российской границы.
Украинские военные заявили, что двое солдат погибли в результате обстрела сепаратистов в субботу.
Лидер Украины раскритиковал США и другие западные страны за воздержание от новых санкций в отношении России. Зеленский в комментариях перед конференцией также поставил под сомнение отказ Запада разрешить Украине немедленно вступить в НАТО.
Путин потребовал, чтобы НАТО отказалась от членства Украины.
Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в пятницу, что, основываясь на последних данных американской разведки, он теперь «убежден» в том, что Путин решил в ближайшие дни вторгнуться в Украину и штурмовать столицу.
Байден должен был встретиться со своей командой национальной безопасности позже в воскресенье в Вашингтоне.
Представитель американских военных заявил, что примерно от 40% до 50% наземных сил, окружающих Украину, переместились на позиции для атаки ближе к границе.
Чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутренние оценки США, сказал, что изменение происходит около недели и не обязательно означает, что Путин готов к вторжению.
Линии связи между Москвой и Западом остаются открытыми: в воскресенье Макрон разговаривал с Путиным почти два часа, а затем 30-минутный разговор с украинским президентом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились встретиться на следующей неделе.
Блинкен сказал в воскресенье, что США все еще используют все возможные рычаги, чтобы попытаться отговорить Путина от вторжения в Украину, но сказал, что недавние события, в том числе расширение войск в Беларуси и усиление обстрелов вдоль линии соприкосновения, показали, что Путин хорошо придумывает предлоги. и основу для вторжения, в соответствии с выводами разведки США и предыдущими территориальными захватами России.
«Он следует сценарию почти дословно», — сказал Блинкен CNN.
«Вплоть до последней минуты у него все еще есть возможность отступить», — сказал Блинкен программе «Встреча с прессой» на канале NBC. Он сказал, что его предложение встретиться с Лавровым в Европе в ближайшие дни было обусловлено тем, что Россия заранее не вторгнется в Украину.
В офисе Макрона заявили, что лидеры Украины и России договорились работать над дипломатическим решением «в ближайшие дни и ближайшие недели».
Непосредственные опасения были сосредоточены на востоке Украины, где украинские силы с 2014 года сражаются с пророссийскими повстанцами в ходе конфликта, в результате которого погибло около 14 000 человек.
Украина и лидеры сепаратистов обменялись обвинениями в эскалации. В субботу Россия заявила, что по меньшей мере два снаряда, выпущенные из контролируемой правительством части восточной Украины, упали через границу, но министр иностранных дел Украины отклонил это заявление как «ложное заявление».
«Когда напряжение накаляется до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любой незапланированный инцидент или любая мелкая спланированная провокация могут привести к непоправимым последствиям», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. в интервью, которое транслировалось в воскресенье по российскому государственному телевидению.
На передовой украинские военные заявили, что получили приказ не открывать ответный огонь.
«Сейчас мы не отвечаем на их огонь, потому что...» — говорят солдаты. Но! По нам стреляют. Они целятся в командный пункт».
Вдоль линии, отделяющей украинские силы от поддерживаемых Россией сепаратистов, в течение многих лет вспыхивали спорадические столкновения, но всплеск в последние дни на порядки выше, чем все, что недавно было зафиксировано международными наблюдателями: почти 1500 взрывов за 24 часа.
Денис Пушилин, глава пророссийского сепаратистского правительства в Донецкой области Украины, в своем заявлении о призыве к оружию сослался на «немедленную угрозу агрессии» со стороны украинских сил.
Украинские официальные лица категорически отрицали наличие планов силой захватить районы, контролируемые повстанцами.
Аналогичное заявление последовало и от его коллеги в Луганской области. В пятницу повстанцы начали эвакуацию мирных жителей в Россию с заявлением, которое, по-видимому, было частью усилий представить Украину агрессором.
Метаданные из двух видео, опубликованных сепаратистами, объявляющих об эвакуации, показали, что файлы были созданы два дня назад. Власти США утверждают, что попытки Кремля придумать предлог для вторжения могут включать в себя заранее записанные постановочные видеоролики.
Соединенные Штаты и многие европейские страны уже несколько месяцев обвиняют Россию в том, что она пытается создать предлоги для вторжения. Они пригрозили массовыми, немедленными санкциями, если это произойдет.
«Мы говорим о возможности войны в Европе», — заявила вице-президент США Камала Харрис в воскресенье на конференции по безопасности в Мюнхене, Германия. «Прошло более 70 лет, и все эти 70 лет... были мир и безопасность».
Высокопоставленный представитель Европейского Союза Шарль Мишель сказал: «Остается большой вопрос: хочет ли Кремль диалога?»
«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска», — сказал Мишель, президент Европейского совета.
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в субботу президенту России Владимиру Путину, чтобы выбрать место, где два лидера могли бы встретиться, чтобы попытаться разрешить кризис, а в воскресенье призвал к прекращению огня в Twitter.
Россия отрицает планы вторжения, но Кремль не ответил на предложение Зеленского встретиться до воскресенья. Это Беларусь, а не Россия, объявила о продлении учений.
По оценкам НАТО, в Беларуси находится 30 000 российских военнослужащих.
После разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин обвинил Украину в эскалации на линии соприкосновения, а НАТО — в «перекачке современного оружия и боеприпасов» в Украину.
В заявлении Кремля лишь вскользь упоминается о прекращении огня и не упоминается призыв Зеленского к встрече.
Напомним, в Донецке лидеры сепаратистов приказали провести полную военную мобилизацию и отправили больше гражданских лиц в Россию, которая выдала около 700 000 паспортов жителям территорий, удерживаемых повстанцами.
Заявления о том, что российские граждане подвергаются опасности, могут быть использованы в качестве оправдания военных действий.
Официальные лица на сепаратистских территориях заявили, что за последние сутки украинские силы нанесли несколько артиллерийских обстрелов и что двое мирных жителей были убиты во время безуспешного штурма села у российской границы.
Украинские военные заявили, что двое солдат погибли в результате обстрела сепаратистов в субботу.
Лидер Украины раскритиковал США и другие западные страны за воздержание от новых санкций в отношении России. Зеленский в комментариях перед конференцией также поставил под сомнение отказ Запада разрешить Украине немедленно вступить в НАТО.
Путин потребовал, чтобы НАТО отказалась от членства Украины.
Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в пятницу, что, основываясь на последних данных американской разведки, он теперь «убежден» в том, что Путин решил в ближайшие дни вторгнуться в Украину и штурмовать столицу.
Байден должен был встретиться со своей командой национальной безопасности позже в воскресенье в Вашингтоне.
Представитель американских военных заявил, что примерно от 40% до 50% наземных сил, окружающих Украину, переместились на позиции для атаки ближе к границе.
Чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутренние оценки США, сказал, что изменение происходит около недели и не обязательно означает, что Путин готов к вторжению.
Линии связи между Москвой и Западом остаются открытыми: в воскресенье Макрон разговаривал с Путиным почти два часа, а затем 30-минутный разговор с украинским президентом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились встретиться на следующей неделе.
Блинкен сказал в воскресенье, что США все еще используют все возможные рычаги, чтобы попытаться отговорить Путина от вторжения в Украину, но сказал, что недавние события, в том числе расширение войск в Беларуси и усиление обстрелов вдоль линии соприкосновения, показали, что Путин хорошо придумывает предлоги. и основу для вторжения, в соответствии с выводами разведки США и предыдущими территориальными захватами России.
«Он следует сценарию почти дословно», — сказал Блинкен CNN.
«Вплоть до последней минуты у него все еще есть возможность отступить», — сказал Блинкен программе «Встреча с прессой» на канале NBC. Он сказал, что его предложение встретиться с Лавровым в Европе в ближайшие дни было обусловлено тем, что Россия заранее не вторгнется в Украину.
В офисе Макрона заявили, что лидеры Украины и России договорились работать над дипломатическим решением «в ближайшие дни и ближайшие недели».
Непосредственные опасения были сосредоточены на востоке Украины, где украинские силы с 2014 года сражаются с пророссийскими повстанцами в ходе конфликта, в результате которого погибло около 14 000 человек.
Украина и лидеры сепаратистов обменялись обвинениями в эскалации. В субботу Россия заявила, что по меньшей мере два снаряда, выпущенные из контролируемой правительством части восточной Украины, упали через границу, но министр иностранных дел Украины отклонил это заявление как «ложное заявление».
«Когда напряжение накаляется до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любой незапланированный инцидент или любая мелкая спланированная провокация могут привести к непоправимым последствиям», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. в интервью, которое транслировалось в воскресенье по российскому государственному телевидению.
На передовой украинские военные заявили, что получили приказ не открывать ответный огонь.
«Сейчас мы не отвечаем на их огонь, потому что...» — говорят солдаты. Но! По нам стреляют. Они целятся в командный пункт».
Вдоль линии, отделяющей украинские силы от поддерживаемых Россией сепаратистов, в течение многих лет вспыхивали спорадические столкновения, но всплеск в последние дни на порядки выше, чем все, что недавно было зафиксировано международными наблюдателями: почти 1500 взрывов за 24 часа.
Денис Пушилин, глава пророссийского сепаратистского правительства в Донецкой области Украины, в своем заявлении о призыве к оружию сослался на «немедленную угрозу агрессии» со стороны украинских сил.
Украинские официальные лица категорически отрицали наличие планов силой захватить районы, контролируемые повстанцами.
Аналогичное заявление последовало и от его коллеги в Луганской области. В пятницу повстанцы начали эвакуацию мирных жителей в Россию с заявлением, которое, по-видимому, было частью усилий представить Украину агрессором.
Метаданные из двух видео, опубликованных сепаратистами, объявляющих об эвакуации, показали, что файлы были созданы два дня назад. Власти США утверждают, что попытки Кремля придумать предлог для вторжения могут включать в себя заранее записанные постановочные видеоролики.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии