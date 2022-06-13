Российские военные убили в селе на Черниговщине трех подростков

Как и сотни других украинских детей на Черниговщине весной 2022 года россияне убили троих юношей, которые просто шли по улице.
Погибли двое 17-летних братьев-близнецов Евгений и Богдан Самоди и их 18-летний друг Валентин Якимчук, рассказывает автор блога "Их убила россия" Алина Боднар.
Трагедия произошла 14 марта в селе Мохнатин. В тот день украинские военные атаковали колонну русских войск. Их машины разъехались по ближайшим селам.
Мохнатин кафиры не занимали, только проезжали по улицам на танках. Именно в это время братья вместе с другом шли по селу.
Погибли двое 17-летних братьев-близнецов Евгений и Богдан Самоди и их 18-летний друг Валентин Якимчук, рассказывает автор блога "Их убила россия" Алина Боднар.
Трагедия произошла 14 марта в селе Мохнатин. В тот день украинские военные атаковали колонну русских войск. Их машины разъехались по ближайшим селам.
Мохнатин кафиры не занимали, только проезжали по улицам на танках. Именно в это время братья вместе с другом шли по селу.
По словам очевидцев, Валентину снесло половину головы, а Евгения выстрелили в грудь. Оба умерли на месте.
Богдан получил ранение в живот, и, когда прибежали сестра и родители, мальчик еще был жив. Мать повезла Богдана в Черниговскую детскую больницу, но по дороге он умер.
Оба брата учились на электриков, а их друг Валентин был студентом Черниговского университета.
10 июня Богдану и Евгению должно было исполниться по 18 лет.
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