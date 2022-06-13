Российские военные убили в селе на Черниговщине трех подростков

16:37 13 июня Киев, Украина





Погибли двое 17-летних братьев-близнецов Евгений и Богдан Самоди и их 18-летний друг Валентин Якимчук, рассказывает автор блога "Их убила россия" Алина Боднар.



Трагедия произошла 14 марта в селе Мохнатин. В тот день украинские военные атаковали колонну русских войск. Их машины разъехались по ближайшим селам.



Мохнатин кафиры не занимали, только проезжали по улицам на танках. Именно в это время братья вместе с другом шли по селу. Как и сотни других украинских детей на Черниговщине весной 2022 года россияне убили троих юношей, которые просто шли по улице.Погибли двое 17-летних братьев-близнецов Евгений и Богдан Самоди и их 18-летний друг Валентин Якимчук, рассказывает автор блога "Их убила россия" Алина Боднар.Трагедия произошла 14 марта в селе Мохнатин. В тот день украинские военные атаковали колонну русских войск. Их машины разъехались по ближайшим селам.Мохнатин кафиры не занимали, только проезжали по улицам на танках. Именно в это время братья вместе с другом шли по селу.

Дети просто шли по дороге. Рашистам показалось, что они передают данные о них по телефону. И выстрелили по ним", – говорит координатор проекта "Глаза" Ирина Ярошинская.



По словам очевидцев, Валентину снесло половину головы, а Евгения выстрелили в грудь. Оба умерли на месте.



Богдан получил ранение в живот, и, когда прибежали сестра и родители, мальчик еще был жив. Мать повезла Богдана в Черниговскую детскую больницу, но по дороге он умер.



Оба брата учились на электриков, а их друг Валентин был студентом Черниговского университета.



10 июня Богдану и Евгению должно было исполниться по 18 лет.