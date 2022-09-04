Российские военные столкнулись с невыплатой за участие в боях - Британия

12:21 04 сентября Киев, Украина

Российские силы на войне против Украины по-прежнему страдают от проблем с боевым духом и дисциплиной. Помимо истощения в результате боев и больших потерь, недовольство военных вызывают проблемы с оплатой, говорится в ежедневном отчете британской военной разведки в Twitter Минобороны Великобритании 4 сентября.

В российской армии доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, к которому прилагается сложный набор премий и надбавок. В Украине российские военные столкнулись с невыплатой крупных премий за участие в боях, докладывает британская разведка.

"Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и, как минимум в некоторых случаях, с коррупцией среди командиров", - говорится в сообщении.

Командование российской армии не справляется с обеспечением базовых потребностей военнослужащих, направленных в Украину. Речь идет о необходимой форме, вооружении и пайках, не говоря об оплате. Это, скорее всего, негативно влияет на моральное состояние российских военных, сказано в докладе.

Ранее британская разведка сообщала, что в российской армии высмеивают министра обороны сергея шойгу, который не имеет военного образования и опыта. По данным британцев, шойгу отстранен от реального руководства войсками в Украине. Армия рф в глубоком шоке.