Российские военные сотни раз использовали кассетные боеприпасы во время войны в Украине

20:01 25 августа Киев, Украина

Международная инициатива по борьбе с кассетными боеприпасами Cluster Munition Monitor опубликовала доклад о ситуации с кассетными боеприпасами в мире. На сегодняшний день Украина — единственная страна в мире, где применяются кассетные боеприпасы

Согласно докладу, россия применяла их в Украине сотни раз. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 215 человек и получили ранения 474. Известно о пострадавших только среди гражданских.



По состоянию на 1 июля правозащитники зафиксировали применение россией кассетных боеприпасов в по меньшей мере в десяти из 24 регионов Украины. По предварительным данным, в период с февраля по июль 2022 года в результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов в Украине пострадало не менее 689 мирных жителей.

"Украинские силы также, по-видимому, применяли кассетные боеприпасы не менее двух раз", - считают в организации.

Кассетные боеприпасы могут выпускаться из артиллерии, ракет и минометов или сбрасываться с самолетов. Обычно они открываются в воздухе, разбрасывая несколько бомб на большой площади. Многие из них не взрываются сразу, а могут калечить и убивать жителей в течение многих лет, пока не будут обезврежены и уничтожены.



россия не отрицает применения кассетных боеприпасов и считает их использование допустимым. Одновременно россия обвиняет в их использовании Украину, отмечается в докладе.