13:04 26 октября Киев, Украина

На Авдеевском направлении рашисты бросили пехоту, но в частности военные "Шторм-Z" уже отказываются воевать. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.



Штупун подчеркнул, что враг в основном направляет вперед пехоту, но также наблюдались случаи движения механизированных колонн со стороны врага. Наши воины успешно справились с этой угрозой, уничтожив значительное количество танков и боевых бронированных машин. Однако, несмотря на потери, враг продолжает толкать вперед свою пехоту, которая, по всей видимости, начинает проявлять нежелание принимать активное участие в боевых действиях. Особенно это заметно среди бойцов из отряда "Шторм-Z", которые в некоторых частях фронта начинают проявлять недовольство и даже бунтовать.



Александр Штупун также представил данные о общих потерях врага, которые на данный момент составляют 460 человек, причем большинство из них были зарегистрированы в Донецкой области. Военной техники врага также было уничтожено 49 единиц. Это включает в себя 13 танков, 9 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 1 средство противовоздушной обороны, 9 беспилотных летательных аппаратов, 6 автомобилей, а также одну единицу специальной техники и 2С-4 "Тюльпан". Кроме того, были уничтожены три склада с боеприпасами противника.