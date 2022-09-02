Российские военные с начала вторжения испытывают кадровый голод - разведка

15:47 02 сентября Киев, Украина

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что вооруженные силы рф с начала вторжения испытывают кадровый голод, и не могут направить на войну более 300 000 людей.

Об этом сообщил ГУР со ссылкой на Скибицкого.

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории рф, так и за ее пределами. Кроме того, у россии есть мощный контингент в Сирии. Россия располагает разветвленной сетью военных баз на территории бывшего Советского Союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане",- отметил Скибицкий.

По его словам, поэтому россия может направить в Украину только 300 – 350 тыс. своих военных.



Он добавил, что в марте – апреле военное руководство рф приняло решение привлекать к боевым действиям только контрактников. Но количество желающих подписывать контракты и идти на войну существенно сократилось после того, как у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых.