Российские военные с начала вторжения испытывают кадровый голод - разведка

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что вооруженные силы рф с начала вторжения испытывают кадровый голод, и не могут направить на войну более 300 000 людей.
Об этом сообщил ГУР со ссылкой на Скибицкого.
По его словам, поэтому россия может направить в Украину только 300 – 350 тыс. своих военных.
Он добавил, что в марте – апреле военное руководство рф приняло решение привлекать к боевым действиям только контрактников. Но количество желающих подписывать контракты и идти на войну существенно сократилось после того, как у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых.
Он добавил, что в марте – апреле военное руководство рф приняло решение привлекать к боевым действиям только контрактников. Но количество желающих подписывать контракты и идти на войну существенно сократилось после того, как у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых.
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