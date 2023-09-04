Российские военные после обмена снова сдаются в плен - Юсов

11:50 28 августа Киев, Украина

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что российские военнопленные после обмена возвращаются на фронт, впоследствии повторно попадая в плен Силам обороны.

По словам Юсова, были зафиксированы случаи, когда одни и те же захватчики попадали в плен к украинским военным по несколько раз.

Юсов также отметил, что это свидетельствует о гуманности ВСУ, которые не убивают военнопленных, а возвращают их домой.