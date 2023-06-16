Российские военные направляются в сторону Бердянска и Полог - Андрющенко

"Мы активно наблюдаем возобновление движения грузовиков с боекомплектом и живой силой в направлении Бердянска и Пологов. Ежедневно мы фиксируем до 15 грузовиков с боекомплектом и значительное количество топливозаправщиков, проезжающих через город в сторону Запорожской области", - отмечает Андрющенко.