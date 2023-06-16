Российские военные направляются в сторону Бердянска и Полог - Андрющенко

15:54 13 июня Киев, Украина

В оккупированном Мариуполе замечено интенсивное перемещение российских военных с боекомплектом на топливозаправщиках в сторону Бердянска и Пологов.

Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем сообщении в Telegram.
 
"Мы активно наблюдаем возобновление движения грузовиков с боекомплектом и живой силой в направлении Бердянска и Пологов. Ежедневно мы фиксируем до 15 грузовиков с боекомплектом и значительное количество топливозаправщиков, проезжающих через город в сторону Запорожской области", - отмечает Андрющенко.

Он также добавляет, что часть резервов оккупанты перебросили из северной части Мариупольского района в направлении Волновахи/Бахмута.