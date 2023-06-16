Российские военные направляются в сторону Бердянска и Полог - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе замечено интенсивное перемещение российских военных с боекомплектом на топливозаправщиках в сторону Бердянска и Пологов.
Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем сообщении в Telegram.
Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем сообщении в Telegram.
Он также добавляет, что часть резервов оккупанты перебросили из северной части Мариупольского района в направлении Волновахи/Бахмута.
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