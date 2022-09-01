Российские военные могли провести минирование Запорожской АЭС - СМИ

12:03 06 августа Киев, Украина

На территории оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается подозрительная активность. Российские военные могли провести минирование, сообщило накануне вечером издание The Insider со ссылкой на источники.

Издание обнародовало видео, на котором зафиксировано движение военной техники россиян на атомной станции. Колонна грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал был заминирован.

Согласно показаниям другого источника, на территории станции сейчас находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками.

По данным источника, вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи Градов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно.

По данным источника, захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву.

При этом обстрелы на территории ЗАЭС, которые были зафиксированы 5 августа, оба источника считают инсценированной провокацией.

В свою очередь Энергоатом сообщает, что по состоянию на 08:00 утра субботы Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений… Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу на ЗАЭС из-за обстрела отключился энергоблок. Сегодня стало известно, что речь идет о блоке №4.