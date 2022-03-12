Российские военные массово сдаются

14:02 12 марта Киев, Украина

Пока Путин и министерство обороны РФ рассказывают о «спасательной операции» в Украине, российские военные начали активно добровольно сдаваться в плен.

Пришло понимание, что в Украине нет фашистов и нацистов, и что не будет как в Крыму в 2014 году.



Еще 24 февраля под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады вооруженных сил России.

"Учения были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будем возвращаться домой. Взвод не планировал никого убивать, а «собирал информацию», - сообщает старшина Буйничев Константин Сергеевич из 74-й мотострелковой бригады из Кемеровской области.

Сдаются в плен российские солдаты в государственные органы и органы местного управления. Массово сдаются в Черниговской, Харьковской и Сумской областях…



Российские оккупанты просто бросают технику и убегают. У них кончается топливо, еда, увеличивается страх и совершенно отсутствует понимание происходящего и мотивация служить на верность России.



Украинские защитники помогают сдавшимся связаться с родными и призывают российских и белорусских военнослужащих не выполнять преступные приказы.



