Российские военные массово сдаются

Пока Путин и министерство обороны РФ рассказывают о «спасательной операции» в Украине, российские военные начали активно добровольно сдаваться в плен.
Пришло понимание, что в Украине нет фашистов и нацистов, и что не будет как в Крыму в 2014 году.
Еще 24 февраля под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады вооруженных сил России.
Еще 24 февраля под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады вооруженных сил России.
Сдаются в плен российские солдаты в государственные органы и органы местного управления. Массово сдаются в Черниговской, Харьковской и Сумской областях…
Российские оккупанты просто бросают технику и убегают. У них кончается топливо, еда, увеличивается страх и совершенно отсутствует понимание происходящего и мотивация служить на верность России.
Украинские защитники помогают сдавшимся связаться с родными и призывают российских и белорусских военнослужащих не выполнять преступные приказы.
Российские оккупанты просто бросают технику и убегают. У них кончается топливо, еда, увеличивается страх и совершенно отсутствует понимание происходящего и мотивация служить на верность России.
Украинские защитники помогают сдавшимся связаться с родными и призывают российских и белорусских военнослужащих не выполнять преступные приказы.
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