Российские военкоры опасаются возможности форсирования Днепра ВСУ - ISW

09:34 04 июля Киев, Украина





Эту информацию распространили аналитики



Российские военные блогеры воспользовались последними действиями Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к усилению присутствия небольших речных судов и техники на реке Днепр для предотвращения дальнейшего продвижения украинских вооруженных сил.



2 июля российские "военные корреспонденты" обратились к руководителям регионов Дагестан, Татарстан, Астраханская область, Краснодарский и Приморский край с просьбой направить лодки, конфискованные у браконьеров, на фронт в Херсонской области. Они отметили, что 10 полков и бригад из группировки войск Южного военного округа "Днепр" нуждаются в этих судах. Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на обращение блогеров 3 июля и приказал передать конфискованные лодки российским вооруженным силам.



Один из российских "военных корреспондентов" предложил возродить флотилию "Днепр" - специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в россии и Второй мировой войне. Российские военные блогеры обеспокоены возможностью украинских сил перейти через реку Днепр в Херсонской области, как отмечается в последнем ежедневном докладе, представленном Институтом изучения войны.Эту информацию распространили аналитики ISW Российские военные блогеры воспользовались последними действиями Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к усилению присутствия небольших речных судов и техники на реке Днепр для предотвращения дальнейшего продвижения украинских вооруженных сил.2 июля российские "военные корреспонденты" обратились к руководителям регионов Дагестан, Татарстан, Астраханская область, Краснодарский и Приморский край с просьбой направить лодки, конфискованные у браконьеров, на фронт в Херсонской области. Они отметили, что 10 полков и бригад из группировки войск Южного военного округа "Днепр" нуждаются в этих судах. Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на обращение блогеров 3 июля и приказал передать конфискованные лодки российским вооруженным силам.Один из российских "военных корреспондентов" предложил возродить флотилию "Днепр" - специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в россии и Второй мировой войне.

Он считает, что возрожденная флотилия "Днепр" сможет значительно улучшить положение российских вооруженных сил на направлении Херсона и что ее можно будет усилить обычными гражданскими катерами.



Общая тревожная реакция российских военных блогеров на недавние действия Украины на реке Днепр свидетельствует о том, что они опасаются возможности Украины перебраться через реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" недостаточно готово к такому развитию событий.



Также стоит отметить, что ISW уже сообщал 2 июля о том, что российские "военные корреспонденты" обвиняют Министерство обороны РФ в неспособности обеспечить российские вооруженные силы на восточном берегу необходимыми лодками и другим оборудованием. Сейчас они обращаются к региональным руководителям с просьбами о дополнительной материально-технической поддержке.