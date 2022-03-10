Российские видеоблогеры YouTube теперь банкроты

08:29 10 Март Киев, Украина

YouTube разослал новые официальные письма пользователям, в которых сообщил, что теперь зрителям из России нельзя пользоваться подпиской Premium, а также YouTube Music. На территории РФ также отключили доход от спонсоров и суперчата/суперстикеров.

Прямой продажи рекламы тоже будет намного меньше: крупнейшие рекламодатели и бренды или уже ушли из России или уходят.



Как мы писали ранее, в течении месяца Россию покинут около 2 млн человек, в основном представителей бизнеса, блогеры и прочий интеллектуальный креативный класс.