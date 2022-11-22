Российские террористы повредили все тепловые и гидроэлектростанции Украины - Укрэнерго

16:56 22 ноября Киев, Украина

Шестой массированный ракетный обстрел россиян украинской энергосистемы 15 ноября стал причиной того, что ныне не осталось неповрежденных больших тепловых и гидроэлектростанций.



Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге во вторник, 22 ноября.

"Около 100 тяжелых ракет были выпущены, и целями их были именно объекты энергосистемы: в основном это подстанции Укрэнерго, а также украинские электростанции. Было повреждено 15 объектов "Укрэнерго" в этот день… После этой атаки у нас практически не осталось в Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак и с чем нам приходится работать: практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших электростанциях, подвергалась ракетным ударам", - отметил он.

Представитель компании добавил, что практически не осталось неповрежденных узловых подстанций Укрэнерго.

"То есть практически на каждую важную подстанцию уже что-то прилетало - на некоторые подстанции по несколько раз: по три, по пять и даже восемь раз, есть и такие объекты. Масштаб разрушений колоссальный", - отметил Кудрицкий.

По его словам, теперь нужно нужно время, чтобы сначала запитать потребителей электроэнергией, восстановить энергосеть, а затем еще несколько дней на то, чтобы графики отключений перешли в плановый режим.



Он отметил, что в прошлый вторник энергетики имели запас материалов, оборудования, поэтому сразу после отбоя тревоги занялись восстановлением и стабилизацией энергосистемы. В субботу удалось вернуться к плановым отключениям. Однако дефицит электроэнергии остается, поэтому и графики отключений сохраняются.