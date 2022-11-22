Российские террористы повредили все тепловые и гидроэлектростанции Украины - Укрэнерго

Шестой массированный ракетный обстрел россиян украинской энергосистемы 15 ноября стал причиной того, что ныне не осталось неповрежденных больших тепловых и гидроэлектростанций.
Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге во вторник, 22 ноября.
Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге во вторник, 22 ноября.
Представитель компании добавил, что практически не осталось неповрежденных узловых подстанций Укрэнерго.
По его словам, теперь нужно нужно время, чтобы сначала запитать потребителей электроэнергией, восстановить энергосеть, а затем еще несколько дней на то, чтобы графики отключений перешли в плановый режим.
Он отметил, что в прошлый вторник энергетики имели запас материалов, оборудования, поэтому сразу после отбоя тревоги занялись восстановлением и стабилизацией энергосистемы. В субботу удалось вернуться к плановым отключениям. Однако дефицит электроэнергии остается, поэтому и графики отключений сохраняются.
Он отметил, что в прошлый вторник энергетики имели запас материалов, оборудования, поэтому сразу после отбоя тревоги занялись восстановлением и стабилизацией энергосистемы. В субботу удалось вернуться к плановым отключениям. Однако дефицит электроэнергии остается, поэтому и графики отключений сохраняются.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии