Российские террористы используют против Украины самые дальнодействующие ракеты

Воздушно-космические силы россии применяют в войне против Украины ракеты "воздух-воздух" Р-37М.
Об этом в четверг, 27 октября, сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны рф.
В сообщении говорится, что российские оккупанты в своем пропагандистском ролике показали кадры со взлетом сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.
В частности, на кадрах видео можно увидеть, что на точках подвески под фюзеляжем самолета можно видеть три ракеты Р-37М и две ракеты Р-77-1 под крыльями.
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