Российские спецслужбы ищут агентов для работы против Польши

Российские спецслужбы ищут кандидатов, готовых работать с рф против Варшавы. Основная цель заключается в выявлении стратегических объектов на территории Польши, включая военные объекты, расположенные в ее пределах.
Вчера Польское радио сообщило об этом, ссылаясь на польские спецслужбы.
Сотрудником ведомства, координирующего работу спецслужб Польши, Станиславом Жарином, было зафиксировано, что кандидатов вербуют как из россии, так и из беларуси. Особый интерес разведки рф вызывают важные объекты, в частности военные части, железнодорожные магистрали и аэропорты.
Вчера Польское радио сообщило об этом, ссылаясь на польские спецслужбы.
Сотрудником ведомства, координирующего работу спецслужб Польши, Станиславом Жарином, было зафиксировано, что кандидатов вербуют как из россии, так и из беларуси. Особый интерес разведки рф вызывают важные объекты, в частности военные части, железнодорожные магистрали и аэропорты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии