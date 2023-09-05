Российские спецслужбы ищут агентов для работы против Польши

08:16 30 августа Киев, Украина

Российские спецслужбы ищут кандидатов, готовых работать с рф против Варшавы. Основная цель заключается в выявлении стратегических объектов на территории Польши, включая военные объекты, расположенные в ее пределах.



Вчера Польское радио сообщило об этом, ссылаясь на польские спецслужбы.



Сотрудником ведомства, координирующего работу спецслужб Польши, Станиславом Жарином, было зафиксировано, что кандидатов вербуют как из россии, так и из беларуси. Особый интерес разведки рф вызывают важные объекты, в частности военные части, железнодорожные магистрали и аэропорты.