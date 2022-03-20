Российские спецназовцы не могут поверить в собственные потери

11:09 20 марта Киев, Украина

Россияне несут сокрушительные потери в войне против Украины. За один день во Владимире похоронили все руководство спецотряда.



Сообщает в телеграме Сергей Стерненко.



Журналист Илья Косыгин обратил внимание, как он отметил, на "масштаб пи***ца". Он отметил, что похоронили 4 подполковников-



Косыгин задумался, а сколько же тогда младших офицеров погибло. Сообщает в телеграме Сергей Стерненко.Журналист Илья Косыгин обратил внимание, как он отметил, на "масштаб пи***ца". Он отметил, что похоронили 4 подполковников- спецназовцев Косыгин задумался, а сколько же тогда младших офицеров погибло.

"У нас только за 30 лет существования владимирского СОБР вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили его руководство," – добавил журналист.

Отметим, что наши защитники уже ликвидировали около 15 тысяч русских орков. Эти цифры будут только расти.