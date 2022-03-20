Российские спецназовцы не могут поверить в собственные потери

Россияне несут сокрушительные потери в войне против Украины. За один день во Владимире похоронили все руководство спецотряда.
Сообщает в телеграме Сергей Стерненко.
Журналист Илья Косыгин обратил внимание, как он отметил, на "масштаб пи***ца". Он отметил, что похоронили 4 подполковников-спецназовцев.
Косыгин задумался, а сколько же тогда младших офицеров погибло.
Отметим, что наши защитники уже ликвидировали около 15 тысяч русских орков. Эти цифры будут только расти.
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