Российские СМИ распространяют фейки в Мелитополе про ВСУ - Федоров

В связи с продвижением Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, российские пропагандистские СМИ активно распространяют фейковую информацию в целях вызвать отчаяние среди жителей Мелитополя.
Иван Федоров, городской голова Мелитополя,сообщил об этом в своем обращении.
Он подчеркнул, что ВСУ продвигаются вперед, освобождая несколько населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях в течение последних недель. Однако, по мере приближения к деоккупации, пропаганда, разносимая врагом через свои пропагандистские СМИ, становится все более агрессивной.
Федоров отметил, что главными фейками являются заявления о том, что контрнаступление ВСУ остановилось, что украинская армия понесла огромные потери, а также утверждения о том, что после освобождения населенных пунктов ВСУ будут издеваться над оставшимися жителями, считая их предателями.
Он подчеркнул, что пропаганда является единственным оружием, которое осталось у врага, и заверил, что Украина намерена освободить все оккупированные территории и защитить людей от захватчиков.
Иван Федоров, городской голова Мелитополя,сообщил об этом в своем обращении.
Он подчеркнул, что ВСУ продвигаются вперед, освобождая несколько населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях в течение последних недель. Однако, по мере приближения к деоккупации, пропаганда, разносимая врагом через свои пропагандистские СМИ, становится все более агрессивной.
Федоров отметил, что главными фейками являются заявления о том, что контрнаступление ВСУ остановилось, что украинская армия понесла огромные потери, а также утверждения о том, что после освобождения населенных пунктов ВСУ будут издеваться над оставшимися жителями, считая их предателями.
Он подчеркнул, что пропаганда является единственным оружием, которое осталось у врага, и заверил, что Украина намерена освободить все оккупированные территории и защитить людей от захватчиков.
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