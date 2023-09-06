Российские "шахеды" ударили по территории Румынии - МИД

11:49 04 сентября Киев, Украина

Как сообщил сегодня, 4 сентября, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, в ночь на понедельник, когда россия массированно атаковала южные порты Одесской области дронами-камикадзе Shahed-136/131, некоторые из них упали и взорвались на территории соседней Румынии. Об этом он сообщил в Facebook .

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки россии в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности, государств-членов НАТО", – написал Николенко.

В этой связи Украина обратилась к странам-партнерам по поставке дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиации.

"Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств", – добавил представитель МИД.

Напомним, сегодня ночью россия атаковала дронами Shahed-136/131 юг и восток Украины. Всего было выпущено 32 дрона. Силы ПВО сбили 23 беспилотника. Были зафиксированы попадания в Измаильском и Днепровском районах.