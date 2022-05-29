Российские ракеты уничтожили солнечную электростанцию в Мерефе под Харьковом

10:18 29 мая Киев, Украина

Во время российского ракетного обстрела Мерефы в Харьковской области была уничтожена солнечная электростанция. Об этом сообщает Суспільне. Харків.

На месте ударов образовались воронки в шесть метров в глубину и 11 метров диаметром.

Электроподстанцию с солнечными батареями построили на бывшей свалке в кредит.

"Здесь расположена солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. Сегодня ночью было два прилета, ракеты Искандер со стороны Белгорода. Станцию строили в кредит. Раньше здесь была городская свалка. Мы выкупили его и сами по себе очистили территорию от мусора, от грязи. Она у нас 1,5 года проработала. Не успели ничего заработать, все уничтожено", - рассказал управляющий электростанции Владимир Рончаковский.

По его словам, станция полностью вышла из строя.

"Отчасти остались какие-то панели, какие-то трансформаторы, но станция в основном уничтожена. На возобновление уйдет большая сумма денег", - сказал управляющий.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области освобождены 24 населенных пункта.