Российские ракеты уничтожили солнечную электростанцию в Мерефе под Харьковом
10:18 29 мая Киев, Украина
Во время российского ракетного обстрела Мерефы в Харьковской области была уничтожена солнечная электростанция. Об этом сообщает Суспільне. Харків.
На месте ударов образовались воронки в шесть метров в глубину и 11 метров диаметром.
Электроподстанцию с солнечными батареями построили на бывшей свалке в кредит.
"Здесь расположена солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. Сегодня ночью было два прилета, ракеты Искандер со стороны Белгорода. Станцию строили в кредит. Раньше здесь была городская свалка. Мы выкупили его и сами по себе очистили территорию от мусора, от грязи. Она у нас 1,5 года проработала. Не успели ничего заработать, все уничтожено", - рассказал управляющий электростанции Владимир Рончаковский.
По его словам, станция полностью вышла из строя.
"Отчасти остались какие-то панели, какие-то трансформаторы, но станция в основном уничтожена. На возобновление уйдет большая сумма денег", - сказал управляющий.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области освобождены 24 населенных пункта.
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